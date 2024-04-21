Россиянина приговорили к пяти годам из-за уличного опроса

Останкинский суд Москвы приговорил к пяти годам принудительных работ 38-летнего местного жителя Юрия Коховца, признав его виновным по делу о распространении «фейков» о российской армии из-за слов, сказанных в уличном опросе «Радио Свобода».

В последнем слове Юрий Коховец заявил, что сожалеет о том, что согласился дать интервью «Радио Свобода» летом 2022 года, поскольку не думал о таких последствиях.

Коховца обвинили в антивоенных высказываниях во время уличного опроса, который журналисты «Радио Свобода» провели 11 июля 2022 года в Москве. Прохожих на улице спрашивали, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО».

Коховец в ответ на вопрос журналистов упомянул убийства мирных жителей в Буче Киевской области.

Статья о «фейках», как и статья о повторной «дискредитации» армии РФ, появилась в Уголовном кодексе России вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.