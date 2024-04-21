Председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу переведен под домашний арест. Решение принял Наримановский районный суд. Об этом сообщил haqqin.az адвокат Бахруз Байрамов.

На прошлой неделе Ибадоглу было объявлено окончательное обвинение по следующим статьям УК Азербайджана: 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) и 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов).

Отметим, что Губад Ибадоглу был арестован девять месяцев назад.