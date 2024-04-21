Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:03

После досрочного вывода российского миротворческого контингента из Карабаха некоторые аналитики прогнозируют постепенное ослабление российского военного присутствия в регионе Южного Кавказа. Как известно, Армения заявила, что к 1 августа выведет российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян намекнул, что после возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района российские пограничники, дислоцированные после 44-дневной Карабахской войны осенью 2020 года в приграничных селах Тавушской области, покинут свои позиции. Однако столпами военного присутствия России на Южном Кавказе являются 102-я военная база в Гюмри и войска, дислоцированные в сепаратистских регионах Грузии. В последние дни поступают сообщения, что Запад поставил перед Арменией вопрос о выводе 102-й базы. Однако подобный сценарий развития ситуации кажется нереальным, если Ереван не получит от Запада надежных гарантий безопасности. Аналитик американского разведывательно-аналитического центра «Stratfor» Мэтью Орр считает, что Запад не ставит перед Арменией никаких условий в этом вопросе: хотя в долгосрочной перспективе наличие базы может воспрепятствовать интеграционным процессам между Западом и Арменией.

«США не будут предоставлять те условия Армении, которые они сейчас предоставляют Грузии, если на территории Армении будет находиться военная база России. Пока речь идет о небольших проектах и западные лидеры нацелены на то, чтобы создавать основу, посмотреть, как развиваются события. Если через 2-3 года ситуация изменится, в том числе в мирных переговорах с Азербайджаном, то тогда этот вопрос станет более актуальным. При этом я не думаю, что США видят причины, по которым их обязательства и договоренности с Арменией должны уступать договоренностям с Грузией», - отметил американский аналитик. По его словам, в США задаются вопросом: почему бы примерно таким же способом не поддержать Армению?

«Что касается реакции Турции и Азербайджана на такое развитие событий, то придется их успокаивать и говорить, что это им никак не угрожает, так как Турция – член НАТО, а с Азербайджаном у США много лет налажены продуктивные отношения», – отметил эксперт. Он заверил, что желание и возможность стать самым большим игроком на Южном Кавказе - не самая главная задача для Запада. «В мире для Запада есть более приоритетные регионы в этом плане. Но Западу не хотелось, чтобы страны региона потеряли свой суверенитет. У Запада есть интерес касаемо так называемого Срединного коридора через Казахстан, Каспийское море, Южный Кавказ, который идет в обход России. В связи с этим есть желание добиться того, чтобы Россия понесла стратегические издержки из-за своего решения вторгнуться в Украину. В плане этого Южный Кавказ – важный регион», – добавил Мэтью Орр.