Путин рассказал о российских инвестициях в экономику Азербайджана

Российско-азербайджанские торговые отношения активно развиваются, товарооборот между двумя странами достиг $4 млрд, инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили $6 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

По словам Путина, отношения двух стран «находятся на высоком уровне, развиваются». «У нас растет товарооборот - достиг уже более $4 млрд, $6 млрд... инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана», - сказал президент РФ.

Российский лидер также отметил, что «работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества - и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре».

«Некоторые из них на слуху», - добавил он.