Иранский катер вторгся в территориальные воды Азербайджана: есть задержанные

Главный командный центр управления береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) остановил принадлежащий Ирану катер в азербайджанском секторе Каспийского моря, есть задержанные. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

Согласно сообщению, на алятском направлении были замечены неизвестные суда. Пограничный корабль, охраняющий государственную границу, начал преследование обнаруженной цели, были оповещены подразделения береговой охраны, приняты срочные меры по закрытию береговой линии. Чтобы остановить цель, был произведен предупредительный огонь.

Пограничными кораблями береговой охраны, подразделениями берегового контроля в южном направлении в азербайджанском секторе Каспийского моря был задержан принадлежащий Исламской Республике Иран катер с двумя членами экипажа.

В ходе разбирательства установлено, что задержанные являются гражданами Ирана: Мухтар Абди Ялджи (1991 г.р.) и Али Бахрами Мохаммад (2000 г.р.).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято 20 килограммов 400 граммов марихуаны в 8 посылках, выброшенных в море нарушителями границы.

Проводятся оперативные мероприятия.