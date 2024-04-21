Зеленский об «олимпийском перемирии» Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон понимает, что для российского диктатора Владимира Путина нет никакого перемирия, а Олимпиада не является авторитетом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Хьюго Декрипту.

"Я в это не верю с Россией. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией. Эммануэль (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Франция, Германия, Украина – мы все живые свидетели, не по книгам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки России и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили", - сказал Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет работать над достижением прекращения огня во время предстоящих летних Олимпийских игр в Париже. По его мнению, это соответствует давней цели Игр - укреплению мира с помощью спорта.

По словам Макрона, в своем предложении он имел в виду Ближний Восток, а также Украину и Судан.