В Армении разблокировали дорогу в Грузию

Полиция Армении разблокировала межгосударственную трассу, ведущую в Грузию. Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня утром представители инициативы «Айакве» перекрыли дороги Одзун-Алаверди и Гюмри-Бавра, выражая таким образом солидарность с жителями Тавуша, которые блокировали межгосударственную трассу, связывающую Армению с Грузией, в знак протеста против возвращения территорий Азербайджану.

19 апреля МИД Армении по итогам восьмой встречи госкомиссий сообщил, что Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.