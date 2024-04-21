Рамиль Алиев, собкор 17:48

22-23 апреля в Баку по инициативе Государственного агентства по туризму Азербайджана и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) проходит первая встреча образовательных учреждений по туризму государств - членов организации. В мероприятии принимают участие официальные представители государств и представители туристских образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подчеркнул, что проводимые в Баку обсуждения полезны с точки зрения облегчения обмена знаниями и опытом высших учебных заведений государств-членов. В своем выступлении Фуад Нагиев призвал азербайджанскую молодежь при выборе специальности отдавать предпочтение сферам, связанным с туризмом, учитывая ежегодное увеличение числа рабочих мест в туристическом секторе и карьерные возможности.

Генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Комэнеску в своем выступлении заявил, что проведение мероприятия в Баку является очередным доказательством вклада Азербайджана в реализацию целей и задач ОЧЭС. Лазар Комэнеску отметил, что образование играет важную роль в формировании будущего сектора туризма в период бурного развития индустрии. Он выразил уверенность в том, что темы, которые будут обсуждаться в ходе мероприятия, будут способствовать росту сотрудничества между государствами-членами организации и решению проблем в этом секторе.