11 стран направили в Баку своих представителей фото
22-23 апреля в Баку по инициативе Государственного агентства по туризму Азербайджана и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) проходит первая встреча образовательных учреждений по туризму государств - членов организации.
В мероприятии принимают участие официальные представители государств и представители туристских образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.
Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подчеркнул, что проводимые в Баку обсуждения полезны с точки зрения облегчения обмена знаниями и опытом высших учебных заведений государств-членов.
В своем выступлении Фуад Нагиев призвал азербайджанскую молодежь при выборе специальности отдавать предпочтение сферам, связанным с туризмом, учитывая ежегодное увеличение числа рабочих мест в туристическом секторе и карьерные возможности.
Генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Комэнеску в своем выступлении заявил, что проведение мероприятия в Баку является очередным доказательством вклада Азербайджана в реализацию целей и задач ОЧЭС.
Лазар Комэнеску отметил, что образование играет важную роль в формировании будущего сектора туризма в период бурного развития индустрии.
Он выразил уверенность в том, что темы, которые будут обсуждаться в ходе мероприятия, будут способствовать росту сотрудничества между государствами-членами организации и решению проблем в этом секторе.
Ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента (ATMU) Ильхам Мадатов отметил, что ATMU входит в топ-5 университетов страны по уровню занятости выпускников в первый же год после получения диплома.
В рамках встречи были проведены панельные дискуссии и круглый стол, в ходе которых проведен обмен мнениями по таким темам, как определение ключевых областей сотрудничества и возможностей партнерства, обсуждение проблем и потенциальных решений в продвижении сотрудничества, способы обеспечения готовности выпускников к требованиям туристского сектора, анализ тенденций в отрасли и их включение в программы обучения.
Во второй день мероприятия планируется организация круглого стола на тему расширения возможностей партнерства по туристскому образованию между странами-членами организации.