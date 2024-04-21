Как сообщают турецкие СМИ, Стамбул стал первой остановкой Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе его трехдневного визита в Турцию.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший сегодня в Турцию с официальным визитом, встретился с мэром Стамбула Экремом Имамоглу.

Штайнмайер и Имамоглу посетили выставку «Тоска за границей», посвященную турецким мигрантам в Германии.

Турецкие СМИ отмечают, что поездка Штайнмайера в первую очередь не в Анкару, а в Стамбул, и его встреча с Имамоглу была против протокола.

В ходе визита Штайнмайер встретится с активистами гражданского общества. Во вторник он отправится в Газиантеп, где проведет встречи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего в 2023 году. В среду у Штайнмайера состоятся переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.