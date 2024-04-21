Китай резко поднял цены на машины для россиян

Средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла 3,06 млн рублей. В первые три месяца подорожание составило 9,3% год к году, что превысило официальный уровень инфляции в 7,2%, говорится в исследовании «Авито Авто».

Сильнее всего — на 53% — выросла цена на модели GAC, которые стали стоить 4,3 млн рублей. Следом идет Geely: автомобили этого производителя прибавили 20,4% и в среднем их можно купить за 3,5 млн рублей. Машины бренда Chery подорожали на 13,3% и теперь оцениваются в 3,2 млн рублей. Не показал существенного роста только Haval, который имеет производство в Тульской области: автомобили этой марки по-прежнему обходятся примерно в 2,6 млн рублей.

Средний чек на Hongqi опустился на 54,5%. Однако это произошло за счет привоза в Россию более дешевых седанов Е-класса. Цены на премиальные внедорожники HS7 и E-HS9 начинаются от 7 млн и 9 млн рублей соответственно.

В первом квартале количество новых китайских автомобилей на «Авито Авто» увеличилось на 266,6% год к году. По приросту предложений лидируют Chery (+18,5%), Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).

Несмотря на подорожание, спрос на новые автомобили китайских брендов в третьем квартале вырос на 158%. Наибольшей популярностью у россиян пользуются марки Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). В топ-5, включающий как новые, так и подержанные машины, также вошли Omoda (7,9%) и Jetour (5%).

В прошлом году на китайские бренды пришлась примерно половина продаж новых автомобилей в России. Около трети рынка занял АвтоВАЗ, оставшуюся часть — другие отечественные марки и продукция ушедших из страны компаний. При этом в декабре доля «китайцев» превысила 60% и составила чуть более 119,45 тыс. проданных машин. Причем в десятке самых популярных оказались восемь китайских марок. Доля АвтоВАЗа, напротив, сократилась до 28,5%, подсчитал «Автостат». В целом Китай поставил в Россию около 800 тыс. автомобилей — в пять раз больше, чем в 2022 году.

В 2024 году производители из Поднебесной намерены продать в РФ почти 1,2 млн автомобилей. АвтоВАЗ и «Москвич» собираются реализовать 500 тыс. и 300 тыс. соответственно. Аналитики считают, что при оптимистическом сценарии в стране будет продано 1,4 млн новых автомобилей. Однако наиболее реалистичной они называют цифру в 1,25 млн машин.