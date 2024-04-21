Молодежная сборная Федерации стрельбы из лука Азербайджана приняла участие в Кубке Европы среди молодежи и подростков Европейской федерации стрельбы из лука, проходившем 19-21 апреля в столице Болгарии Софии.

В соревнованиях, в которых приняли участие 48 спортсменов из 28 стран, Фатима Гусейнли вышла в финальную стадию и заняла второе место, уступив французской спортсменке.

Отметим, что Гусейнли поборется за лицензию, приняв участие в чемпионате Европы среди взрослых, который пройдет в немецком Эссене 4-14 мая.

Федерация стрельбы из лука Азербайджана была основана в 1993 году. Она является членом Международной ассоциации федераций стрельбы из лука (FITA) и Европейской ассоциации федераций стрельбы из лука (FETA).