Военный аналитик издания Bild Юлиан Репке утверждает, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на этом участке фронта.

Эксперт сообщает, что армия России продвинулась вдоль железной дороги на три километра вглубь украинских позиций и вошла в посёлок. Репке добавляет, что Вооруженные силы Украины пару месяцев еще сдерживали натиск ВС РФ, однако теперь оставили позиции по неизвестной причине.

Утверждается, что к Очеретино перебросили 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, сегодня интенсивные бои идут у населенного пункта Новокалиново, расположенного неподалеку.

Военный аналитик полагает, что российская армия продолжит наступление, чем расширит плацдарм вокруг Очеретино.