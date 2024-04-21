Заявление AQTA по поводу псевдоэкспертов

В Азербайджане достигнуты «серьезные успехи» в эффективном и устойчивом обеспечении спроса на качественные и безопасные продукты питания, а также в создании системы контроля при импортно-экспортных операциях. В том числе реализуется ряд мероприятий с применением стратегического управления в области охраны здоровья потребителей и защиты их прав, говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Агентство проводит серьезную работу, осуществляя государственный контроль за соблюдением правил торговли, общественного питания, бытовых и иных видов услуг, устанавливая систему мониторинга в интересующих потребителей сферах, принимает меры по предупреждению правонарушений и привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в установленном законом порядке, а также по обеспечению потребителей точной и актуальной информацией о требованиях к безопасности пищевых продуктов.

Система продовольственной безопасности Азербайджана высоко оценивается рядом авторитетных международных организаций (ВТО, ФАО, ВОЗ, комиссия Codex-Alimentarius), а также международными пищевыми инженерами и экспертами.

В последнее время некоторые «эксперты» и «специалисты», злоупотребляющие чувствительностью населения к этой сфере, распространяют в социальных сетях, на сайте и ряде телеканалов неправдоподобные популистские заявления, безответственно подходящие к такой серьезной теме, как продовольственная безопасность, и безуспешно пытаются попасть в поле внимания и интереса граждан.

Мы заявляем, что такими важными вопросами, как обеспечение населения безопасными продуктами питания и здоровье будущих поколений, должны заниматься люди, имеющие высшее образование, научный опыт, а также специальные знания и навыки, они же должны выступать в качестве экспертов. Тем более, учитывая деликатность темы, СМИ должны быть осторожны в подобных вопросах и не предоставлять площадку случайным людям. Потому что любая необоснованная идея и неправильное мнение, распространяемое, могут бросить тень на проделанную работу и привести к созданию ненужной тревоги и беспокойства у граждан.

С учетом проведенных исследований и анализа ведомство обратится в правоохранительные органы соответственно за правовой оценкой действий этих «экспертов».