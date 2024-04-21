Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это (вывод миротворцев) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, - пояснил представитель Кремля. - Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них (миротворцев)".

По его словам, Армения и Азербайджан продолжают переговоры по делимитации границы, часть вопросов уже согласована, но есть "несогласованные статьи".