Армия обороны Израиля атаковала военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана, сообщают израильские телеграм-каналы.

Также ранее сегодня ВВС Израиля нанесли удары по двум военным зданиям в районах Арзон и Аль-Адейса, где действовали боевики организации, сообщает армейская пресс-служба.

В оборонном ведомстве также заявили о 35 пусках ракет с территории Ливана в сторону Израиля в районе города Цфат. Согласно сообщению, силы ЦАХАЛ атаковали источник огня.