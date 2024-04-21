«Хезболла» атаковала Израиль и получила возмездие ВИДЕО
Армия обороны Израиля атаковала военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана, сообщают израильские телеграм-каналы.
Также ранее сегодня ВВС Израиля нанесли удары по двум военным зданиям в районах Арзон и Аль-Адейса, где действовали боевики организации, сообщает армейская пресс-служба.
В оборонном ведомстве также заявили о 35 пусках ракет с территории Ливана в сторону Израиля в районе города Цфат. Согласно сообщению, силы ЦАХАЛ атаковали источник огня.
April 22, 2024
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