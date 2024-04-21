Израиль готовится вырвать ХАМАС с корнем

Израильские военные готовятся к ликвидации сил ХАМАС в их последнем оплоте – городе Рафиах на юге сектора Газа. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в последние дни Воздушные силы Израиля наносят интенсивные удары по целям в Рафиахе, а паралельно идет и подготовка к наземной операции.

По словам египетских чиновников, проинформированных о планах Израиля, готовится переселение мирных жителей из Рафиаха в близлежащий Хан-Юнис и другие районы. Ожидается, что боевые действия продлятся не менее шести недель.

США при этом оказывают давление на Израиль, добиваясь пересмотра плана проведения масштабной операции в Рафиахе, отмечает WSJ. Это связано с опасениями, что жертвами боевых действий может стать множество мирных граждан.

Однако власти Израиля твердо намерены такую операцию провести, чтобы ликвидировать четыре батальона ХАМАС, которые находятся в Рафиахе. Целью операции также будет и ликвидация лидеров ХАМАС в городе.