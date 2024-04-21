Байден позвонил Зеленскому и пообещал не медлить
Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи, как только Сенат одобрит принятый Конгрессом законопроект, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Байден сообщил, что его администрация быстро предоставит значительные новые пакеты помощи в сфере безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в боевых действиях и противовоздушной обороне, как только Сенат примет дополнительный пакет по национальной безопасности и он подпишет его в качестве закона», - говорится в коммюнике на сайте Белого дома.