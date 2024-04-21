В Молдове задерживают приехавших из Москвы политиков

В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков в Москве, сообщила РИА Новости депутат Марина Таубер.

По сообщению молдавских СМИ, прибывших расспрашивают, зачем они ездили в Россию, и просят писать объяснительные.

Ранее в Москве состоялся съезд молдавских политиков и представителей общественности, выступающих против политики президента республики Майи Санду, направленной на интеграцию с Европейским союзом.Также представители оппозиции Молдовы подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа». В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдовы».