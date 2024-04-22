Российские войска из Карабаха двинулись на Армению
Автоколонна российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана направилась во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане Сюникской области Армении, сообщил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.
«Для дислокации в Карабахском регионе Азербайджана и осуществления миротворческой деятельности правительство Армении выделило российским миротворческим подразделениям места временной дислокации в Горисе и Сисиане.
Поскольку российские миротворческие войска покидают Карабах, они, понятно, не могут оставаться также в Армении. Группа и автоколонна миротворцев направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию», - сказал Григорян.