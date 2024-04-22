Пашинян: «Народ спрашивает, почему мы в ОДКБ, а я не могу ответить»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем в такой ситуации оставаться в организации. Его слова приводят армянские СМИ.

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Это основано на реакции организации и заявлениях, сделанных некоторыми странами - участниками ОДКБ. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», - сказал Пашинян.