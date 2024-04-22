Пашинян: Армения не будет вести войну за Карабах

Армения не имеет притязаний за пределами своей территории в 29 743 квадратных километрах и не намерена вести войну за Карабах. Об этом в интервью британским СМИ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации «не считает реалистичным» возвращение армян в Карабах.

Говоря о роли ЕС в продвижении мирного договора, Пашинян отметил, что «в Брюсселе никаких тайных документов подписано не было, все было прозрачно».