Глава МИД Израиля Ирану: Это только начало
После сообщения Жозепа Борреля о решении ЕС расширить санкции против Ирана министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац «похвастался» европейскими санкциями как личным достижением. Об этом пишут израильские СМИ.
«Сегодняшнее важное решение Европейского союза о введении санкций в отношении оружейных программ иранского режима является четким сигналом властям иранского режима. Это политический провал, и это только начало», - написал Кац в соцсети Х пост на фарси с обращением к аятолле Хаменеи.
تصمیم مهم اتحادیه اروپا امروز برای تحریم برنامههای تسلیحاتی رژیم ایران با پیامی روشن به مقامات رژیم ایران @khamenei_ir.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 22, 2024
شکست سیاسی اینگونه است و این تازه آغاز کار است.