Глава МИД Израиля Ирану: Это только начало

После сообщения Жозепа Борреля о решении ЕС расширить санкции против Ирана министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац «похвастался» европейскими санкциями как личным достижением. Об этом пишут израильские СМИ.

«Сегодняшнее важное решение Европейского союза о введении санкций в отношении оружейных программ иранского режима является четким сигналом властям иранского режима. Это политический провал, и это только начало», - написал Кац в соцсети Х пост на фарси с обращением к аятолле Хаменеи.