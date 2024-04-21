Patriot много не бывает

Украина работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительных батареи Patriot от союзников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.

Глава МИД подчеркнул, что о любой конкретике в вопросе передачи систем ПВО, в том числе Patriot, лучше узнавать, когда будут приняты соответствующие решения: «Так произошло с Германией, когда она объявила о передаче своей батареи Patriot».

«Задача министров — готовить решения. И сейчас в разработке, я говорил три на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был, и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами и США», - рассказал Кулеба.

Также он напомнил, что сегодня, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, и этот вопрос стал ключевым в ходе телефонного звонка.