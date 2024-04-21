Лукашенко приказал найти в Беларуси нефть

«Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать.

Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу – это памятник можно ставить в любом месте», - сказал Лукашенко Масляку.

Он добавил, что в области разведки и добычи нефти в Беларуси сейчас работает только одна компания, и «это нехорошо».

«Не мы придумали – конкуренция должна быть», - резюмировал белорусский лидер.