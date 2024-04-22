Зеленский подтвердил, что Украина получит ATACMS

Как передают украинские СМИ, глава государства отметил, что «украинские общины нуждаются в новейших системах ПВО», а «Силам обороны необходимы средства для поражения вражеских целей глубоко в тылу».

«Четыре приоритета ключевые: защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!» – подчеркнул Зеленский.

Накануне президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.