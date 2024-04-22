Орбан спрогнозировал окончание войны в Украине

Война в Украине может прекратиться к концу 2025 года, если в 2024 году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победят кандидаты, выступающие за мир, а не за войну. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что необходимо остановить сторонников продолжения российско-украинской войны.

Орбан считает, что в случае успеха на выборах в Европарламент политических сил, приверженных миру, "военные решения в Европе могут быть замедлены, остановлены и, возможно, даже отменены".

"Еще одни выборы пройдут в Америке, где будут представлены кандидат, выступающий за войну, и кандидат, выступающий за мир. Если победит миролюбивый кандидат, то мы получим поддержку от Америки", - заявил Орбан, подразумевая под воинственным кандидатом нынешнего президента США демократа Джо Байдена, а под миротворцем - его предшественника республиканца Дональда Трампа, который хочет вернуться в Белый дом.