Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:48

В Тавушской области Армении группа местных жителей продолжает препятствовать выполнению соглашения, предусматривающего возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района, оккупированных в начале 90-х годов прошлого века, и разграничению этого участка границы двух стран. Сообщается, что жители сел Кирин и Воскепар Тавушской области, а также других приграничных сел перекрыли автомобильную дорогу Ереван-Тбилиси, чтобы нарушить это соглашение. Трасса проходит в непосредственной близости от Газахского села Ашагы Аскипара (одно из 4 сел, которые Армения должна вернуть Азербайджану).

Министерство внутренних дел Армении направило в район проведения акции отряды полиции специального назначения, однако решение о применении силы против протестующих пока не принято. Как сообщалось ранее, соглашение о возвращении 4 сел было достигнуто на 8-й по счету встрече, состоявшейся на прошлой неделе между вице-премьерами Азербайджана и Армении Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном. Согласно договоренности, процесс возвращения населенных пунктов должен начаться немедленно и завершиться в середине мая размещением пограничников с обеих сторон на разграниченной линии границы. Накануне этого соглашения премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз встретился с жителями сел Киранц и Воскепар, проинформировал их о деталях достигнутого соглашения и заявил, что после возвращения сел дороги к армянским населенным пунктам не будут перекрыты.

Сельчан в основном удовлетворила встреча с Пашиняном: но после официального объявления о соглашении группа местных жителей начала акции протеста, увидев, что Служба национальной безопасности Армении приступила к разминированию территории. Полиция вела переговоры с активистами, но не смогла убедить их разойтись. Все эти акции активно поддерживает армянская оппозиция и ее представители в парламенте, а также другие реваншистские круги. Похоже, армянская оппозиция пытается использовать соглашение о возвращении 4 сел в качестве возможности начать новое уличное движение против власти. Возможно, цель состоит в том, чтобы втянуть местных жителей в столкновения с полицией, добиться кровопролития, а затем, разжигая эмоции, перенести процесс на улицы Еревана. Российские СМИ, в том числе и центральные, широко освещают эти протесты и оказывают информационно-пропагандистскую поддержку протестующим, стоящим за ними. Сообщается, что оппозиционные депутаты и представители других реваншистских кругов приехали в Тавуш и поддержали протестующих.

Депутат Гарник Даниелян от оппозиционной фракции «Армения» вчера вечером принял участие в конфликте между протестующими и полицией и получил легкие травмы. «Мы не собираемся уходить и ночью продолжим стоять на трассе, несмотря на информацию о приближении сил спецназначения», — заявил Даниелян агентству ТАСС. Замначальника полиции Армении Карен Акопян заявил, что знает, какие силы стоят за попытками заблокировать реализацию соглашения по 4 селам: «Мы знаем, кто все это поддерживает, и какова их цель». Вице-премьер-министр Мгер Григорян 22 апреля отправился в Тавуш, чтобы выслушать требования жителей приграничных с Азербайджаном сел и встретиться с руководителями местной администрации. По словам адвоката Арташеса Халатяна, среди тех, кто фактически устроил акцию и заблокировал эту важную экономическую артерию Армении, перекрыв автодорогу Ереван-Тбилиси, очень мало местных жителей. «По полученной мной информации, среди протестующих мало местных жителей, и есть сообщения, что на самом деле в Тавуше находятся выездные группы из Еревана и других регионов с определенной задачей, чтобы обеспечить определенную плотность протестующих во время съемки», — отметил Халатян. Активно поддерживает протестующих глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Србазян. Близкие к властям Армении СМИ называют его «представителем 5-й колонны» и российским агентом.