Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:07

Конгресс США, наконец, утвердил пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Законопроект будет вынесен на голосование в Сенате сегодня, во вторник, 23 апреля. Ожидается, что президент Джозеф Байден немедленно подпишет долгожданный закон. Сразу после этого начнется процесс отправки необходимых для фронта боеприпасов со складов Пентагона в Европе в Украину. Ожидается, что первая партия помощи прибудет в конце апреля: однако аналитики отмечают, что данный фактор не обязательно изменит ситуацию на передовой в пользу Украины в ближайшее время. Более того, с наступлением тепла российские военные могут начать масштабное летнее наступление и занять новые населенные пункты — до начала массовой поставки боеприпасов, систем ПВО и другой военной техники, необходимой ВСУ.

В настоящее время наиболее ожесточенные бои идут за город Часов Яр Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин поставил задачу оккупировать этот город к 9 мая. Отметим, что Россия смогла укрепить свои позиции в войне с тех пор, как американская военная помощь практически иссякла в конце прошлого года, что привело к острой нехватке артиллерийских боеприпасов у ВСУ. По мнению экспертов Института изучения войны, украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США по безопасности. Но они, вероятно, смогут притупить текущее российское наступление, если американская помощь поступит быстро. Bloomberg отмечает, что помощь США для Украины позволит ВСУ несколько «перевести дух» на поле боя, хотя вряд ли это само по себе переломит ход войны. Как пишет The Guardian, бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес сказал, что «могут пройти недели, прежде чем мы увидим значительный эффект на поле боя». А Владимир Зеленский в воскресенье предупредил, что Россия может попытаться провести поспешное наступление и начать новые воздушные рейды, чтобы закрепить свое преимущество на восточном фронте.

Москва все чаще использует авиабомбы для разрушения линии фронта с расстояния, которое Киев не может преодолеть, а также использует все большее количество беспилотников. Россия также имеет преимущество в живой силе на поле боя, которое она смогла использовать наряду с тяжелым вооружением. Эксперты полагают, что США могут стабилизировать ситуацию на фронте с помощью пакета поддержки Украины в 61 миллиард долларов. «Главное, что это финансирование, вероятно, поможет стабилизировать украинскую позицию на этот год и начать подготовку к операциям в 2025 году», — сказал Мэтью Сэвилл из военного аналитического центра Rusi. Сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков заявил, что новая военная помощь со стороны США даст передышку украинским солдатам, а также замедлит продвижение ВС РФ вглубь Украины. Для дальнейшего развития успеха на поле боя Киеву будет необходим еще один пакет помощи. В данный момент Украина ждет поступления очередной партии оружия со стороны Запада. Это десятки истребителей F-16, выделенных европейскими странами. Ожидается, что первая партия самолетов прибудет в июне-июле после завершения подготовки пилотов.