Панкреонекроз – чрезвычайно серьезное, тяжело протекающее и почти не поддающееся излечению заболевание с высокой степени летальности. С 2019 года Кадыров стал минимум два раза в год проходить процедуры в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

По данным газеты со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах РФ, диагноз «некроз поджелудочной железы» был поставлен чеченскому лидеру в январе 2019 года. Тогда он ушел в вынужденный отпуск, пояснив его небольшой простудой. Непонятно было лишь, зачем для лечения простуды несколько курсов капельниц.

Чеченская Республика в скором времени окажется в ситуации смены лидера. 47 лет – «детский» возраст для руководителя, но, как выяснили журналисты издания «Новая газета. Европа» в своем расследовании, здоровье Рамзана Кадырова стремительно ухудшается.

После перенесенного летом 2020 года ковида к панкреонекрозу добавились серьезные проблемы с эндокринной системой. С весны 2022 года здоровье Кадырова стало ухудшаться настолько показательно, что это стало заметно всем окружающим. Из-за отказа почек и застоя жидкости в легких Кадыров просто раздулся, стал тяжело дышать, с трудом говорить, медленно ходить и очень тепло для чеченского климата одеваться.

Все отметили отсутствие лидера Чесни на федеральном послании Путина в феврале 2023 года, пропуск совещания президента в июне с главами северокавказских регионов, посвященного туризму. В то же время Кадыров, борясь со слухами о своей болезни старался по возможности показываться на публике, что не давало ему лечиться в необходимом режиме.

Результатом стал тяжелый кризис, когда в сентябре минувшего года Рамзан Кадыров оказался в реанимационном отделении ЦКБ Управделами президента РФ с острой легочной недостаточностью. Медики считают, что это стало результатом передозировки транквилизатором «Дормикум», которым пациент пользовался для борьбы с сильными болями, бессонницей и повышенной тревожностью.

Тогда слухи о тяжелом состоянии Кадырова широко разлетелись, как и фотографии десятков автомобилей люкс-класса, находящихся около элитной больницы. Чтобы скрыть истинное состояние вещей, была подготовлена легенда о якобы заботливом племяннике: в сетях появилось видео с дядей Магомедом Кадыровым, лежащем в больничной постели, а на ее краю сидит Рамзан Ахматыч. Правда, последний в кадре вообще молчит. А пару недель спустя было показано открытие в Грозном мечети имени пророка Ибрагима, на котором присутствовали и Магомед Кадыров и его племянник. Дядя совсем не походил на вчерашнего пациента, чего нельзя было сказать о Рамзане.

В демонстрации здоровья лидера Чечни поучаствовали и фигуры федерального уровня. Демонстрировались кадры встреч Кадырова с главой Росгвардии Виктором Золотовым и министром МЧС Александром Куренковым якобы во время длительных рабочих командировок в Москву. Правда, на кадрах важных бесед Рамзан Кадыров молчит, говорят его собеседники. А журналисты по интерьеру кабинета, где проходили встречи, определили помещение как кабинет главного врача ЦКБ Управделами президента РФ

В окружении главы Чечни особенно встревожены данными МПТ мозга Кадырова, полученными во время обследования. Газета цитирует слова одного из высокопоставленных чеченских чиновников, который в курсе медицинских дел вождя: «Прежнего лидера уже не будет, болезнь будет серьезно влиять. Даже в том случае, если он сейчас и оправится, он будет уже ни живым, ни мертвым…»