Azercell Telecom и Федерация дзюдо запускают проект «Выбери правильный путь»

ООО Azercell Telecom объявляет об очередном этапе масштабного проекта, реализуемого в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана. Социальная кампания «Выбери правильный путь» направлена на то, чтобы предостеречь подростков и молодых людей от вредных привычек. Проект, который пропагандирует здоровый образ жизни и повышение интереса к спорту, также призван привлечь внимание общества к пагубным последствиям употребления наркотиков, особенно среди молодежи.

Чтобы уберечь себя от вредных привычек и эффективно проводить свободное время, Azercell призывает молодежь записаться на занятия по дзюдо. Молодые люди, прошедшие регистрацию в школах и филиалах Федерации дзюдо, смогут бесплатно заниматься этим видом спорта в течение одного месяца.

В рамках акции также был снят короткометражный фильм с участием известного рэп-исполнителя Орхана Зейналлы. В фильме вы познакомитесь с историей двух друзей, которые с юных лет росли вместе. Режиссер Эмиль Гулиев смог показать противоположные пути, по которым развивалась жизнь молодых людей, а также степень влияния принятых решений на их жизнь.