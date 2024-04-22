Шахин Мустафаев поставил первый пограничный столб обновлено 16:18
23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.
*** 11:42
В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.
Об этом сообщает пресс-служба заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.