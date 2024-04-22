БГУ превращается в «исследовательский университет»

Тамилла Алиева, собкор 12:20

Создание качественной образовательной и научно-исследовательской среды, соответствующей современным стандартам, является главным условием успеха каждого высшего учебного заведения. Бакинский государственный университет (БГУ), который готовится отметить 1 сентября этого года свое 105-летие и является крупнейшим и старейшим университетом Азербайджана, сегодня на 16 факультетах готовит высококвалифицированных специалистов во многих областях науки. За последние годы, сохраняя репутацию лидера высших учебных заведений страны, БГУ принимает масштабные меры по повышению качества образования, научных исследований, совершенствованию системы управления, постоянному внедрению научных результатов и инноваций в образовательный процесс. Иными словами, из классического университета он превращается в «исследовательский университет», университет нового поколения. Гордость вызывает то, что студенты и молодые исследователи являются основной движущей силой этого процесса. Целенаправленная работа, проводимая в этом направлении в университете за последние годы, уже приносит свои плоды.

Центр студенческого научно-технического творчества БГУ: от идеи к реальности Центр студенческого научно-технического творчества создан в БГУ 24 июня 2022 года для развития образовательно-научно-инновационного мышления у студентов и реализации студенческих идей. Основная цель создания Центра – постоянное привлечение к проектам особо талантливых и способных студентов, раскрытие их творческого потенциала, развитие творческого мышления и исследовательской мотивации. В связи с этим за последние два года студенты Центра провели исследования в различных областях науки и закрепили знания, полученные в образовательном процессе. В центре действуют кружки по электронике, материаловедению и химической инженерии, информационным технологиям, обучению программированию и искусственному интеллекту, механике, мехатронике и робототехнике, экологической инженерии, астрофизике и космическим наукам. Поскольку деятельность центра основана на единстве науки и образования, реализованные в короткие сроки проекты привели к формированию инновационных и прикладных исследовательских навыков студентов. Центр также развивает у студентов навыки самостоятельной и командной работы для достижения успеха в научно-технических конкурсах различного уровня. Результаты не заставили себя долго ждать.

Большой успех команд БГУ на TEKNOFEST-2023 Напряженный труд студентов, аспирантов и молодых исследователей, работающих в Центре студенческого научно-технического творчества БГУ, был оправдан их успешным участием в TEXNOFEST-Azərbaycan - Фестивале авиации, космоса и технологий. В 2022 году команды Центра представили свои проекты на фестивале. Проект «Применение гидрогелей на основе SAP (Super Absorbent Polymer) в орошении и интеллектуальных системах орошения» занял второе место в рамках конкурса «Аграрные технологии», а проект «Разработка датчиков для людей с нарушениями зрения и слуха на основе трибоэлектрических наногенераторов» в рамках конкурса «Социально Ориентированные технологии» — 3 место. Данный факт можно считать предвестником последующих побед команд БГУ на TEXNOFEST.

В прошлом году большего успеха команды БГУ добились на фестивале аэрокосмической техники и технологий TEXNOFEST-2023, проходившем в Стамбуле. В финал TEXNOFEST-2023 прошли 4 команды университета с 6 проектами. За прошлый год команды БГУ добились еще больших успехов на проводимом в Стамбуле фестивале TEXNOFEST-2023 по аэрокосмической и технологической тематике. Четыре команды университета выиграли квалификацию на финал TEXNOFEST-2023 с шестью проектами. Команда BSU Creativity Workz с проектом Driver’s Eye (электронная система, предупреждающая водителя об автомобильных авариях, определяя их заранее) заняла первое место в категории «Интеллектуального транспорта» среди 109 финалистов на фестивале, а команда Humantek с проектом «Умная система капельного орошения (мини-станции, питаемые солнечной энергией, для сбора информации о минеральном составе почвы, уровне влажности, температуре и давлении воздуха на различных полях и беспрепятственной передачи этой информации на центральную станцию)» была удостоена третьего места среди 73 финалистов в категории «Сельскохозяйственные технологии». Команда BSU Creativity Workz с проектом Driver’s Eye успешно выступила на финальном этапе соревнований TEXNOFEST-2023 - Girişim, которые проходили в Анкаре, Турция, с 30 августа по 3 сентября 2023 года, среди 2419 участников в 10 категориях, став одной из трех победивших команд! TEXNOFEST-2023 принес не только успех БГУ, но и в целом является великолепной победой для нашей страны, вдохновляя наших молодых людей на новые достижения и успехи, а также создавая большую стимуляцию для научно-исследовательской деятельности.

В целях стимулирования студентов к научным исследованиям в БГУ применяются различные инновационные методы. За последнее время, помимо запуска Центра студенческого научно-технического творчества при БГУ, в рамках проекта «Код для будущего» создаются условия для повышения студентами своих знаний и навыков в области программирования, системного и сетевого администрирования в аудитории, оснащенные самыми современными компьютерами, вызвали у них больший интерес к науке и образованию. Учитывая потребности рынка труда, открытие новых специальностей и специализаций также наблюдается как положительная динамика. В БГУ многие проекты реализуются при непосредственном участии студентов. Студенты выступают с докладами на научных семинарах и конференциях, участвуют в исследованиях по темам научных исследований. В процессе обучения студентам предоставляется информация о новых научных результатах. Особое внимание уделено организации олимпиад среди студентов БГУ. В целях дальнейшего повышения качества подготовки квалифицированных специалистов в области физики, математики и химии в Азербайджанской Республике, выявления и поддержки талантливых студентов, вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность, а также популяризации научных знаний среди студентов высших учебных заведений, школьников БГУ в 2023 году прошла Республиканская олимпиада по физике, математике и химии, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Помимо БГУ, приняли участие Азербайджанский государственный педагогический университет, Сумгаитский государственный университет, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Университет ADA, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Академия МЧС, Бакинская высшая школа нефти и Бакинский инженерный университет. В соревнованиях по физике принял участие 61 студент, по математике — 94 студента, по химии — 60 студентов.

7 команд БГУ – победители турецкого чемпионата Европы крупнейшего в мире фестиваля роботов Robotex! Важные шаги, предпринятые БГУ в направлении формирования студентов в научно-исследовательской среде, стали причиной победы наших студентов на крупнейшем в мире фестивале роботов Robotex. Во время проведения Фестиваля Robotex Азербайджанского Евразийского Чемпионата 2-3 марта 2024 года 6 из 7 команд, представлявших БГУ, заняли первые три места (команды 85 Games Studio и Brandenburg заняли первое место, команды TechTitans и Humantek - второе место, а команды AITech Group и BİLİG - третье место). Команда QuantumTech также получила стимулирующий приз от жюри и получила право участвовать на следующем этапе. Таким образом, каждая из 7 команд получила право участвовать на следующем этапе Robotex, который состоится в Турции. 20-21 апреля в Анталье, Турция, состоялся полуфинальный этап Robotex, на котором команды БГУ показали великолепные результаты. Все 7 команд БГУ стали победителями в Общемировой День Творчества и Инноваций - 21 апреля. Две команды (85 Games Studio и Humantek) заняли первое место, две команды (Bilig и Bradenburg) - второе место, а три команды (AiTech Group, QuantumTech и TechTitans) - третье место. Победившие команды получили право участвовать в финале Robotex. Стоит также отметить, что на Robotex Turkey участвовали более 400 команд и более 2500 участников из 11 стран мира в 19 различных категориях. Поздравляем наших студентов, добившихся больших успехов!