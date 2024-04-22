Француз Николян объявил голодовку в ереванском аэропорту
Власти Армении запретили въезд в страну журналисту армянского происхождения из Франции Лео Николяну, тот объявил голодовку прямо в аэропорту «Звартноц», пишут армянские СМИ.
«Я не уеду из Армении, я прямо здесь, в отделе паспортного досмотра аэропорта «Звартноц», объявляю голодовку. Без предъявления решения, без обоснования мне запретили въезд на родину. Может быть, потому что я освещал события в Воскепаре, я был в Воскепаре», - отметил Николян в своем видеообращении.