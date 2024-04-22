Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:24

На прошлой неделе администрация Джо Байдена возобновила действие нефтяных санкций против Венесуэлы. Произошло это после того, как венесуэльский диктатор Николас Мадуро грубо нарушил свое обещание провести в стране честные и свободные выборы, допустив к участию в них лидеров оппозиции. США дали ему шесть месяцев, чтобы выполнить это обещание. Но, как писал haqqin.az, венесуэльский наркорежим и не собирался этого делать. Прежде всего, он отказался зарегистрировать на выборах ведущего оппозиционного лидера Марию Корину Мачадо. Она, по всем прогнозам, должна была наголову разбить Мадуро на выборах, получив три четверти голосов.

У Белого дома были сомнения в отношении возобновления санкций. Это может, во-первых, привести к повышению роста цен на нефть и в результате к росту цен на бензин в самих США, что крайне невыгодно для Байдена в год выборов, и во-вторых, поднимет гигантскую волну эмиграции из Венесуэлы в Америку. Но в конце концов было принято решение наказать Каракас, иначе США выглядели бы слабыми перед лицом откровенного издевательства венесуэльского диктатора. Теперь всем американским нефтяным компаниям было дано 45 дней, чтобы покинуть Венесуэлу. Чем же ответил Мадуро на возобновление санкций? Угрозами, конечно. Президент венесуэльского парламента Хорхе Родригес заявил, что теперь Америка столкнется с «катастрофическими миграционными последствиями». Для Белого дома, по словам парламентария, это будет «выстрелом в обе ноги» - цены на нефть поднимутся, а страну затопят волны нелегальной иммиграции из Венесуэлы. То есть случится то, чего опасается команда Байдена, и об этом в Венесуэле прекрасно знают.

Оставим пока цену на нефть — это долгосрочный процесс, который требует особого расследования. А вот проблема мигрантов становится все более острой с каждым месяцем. За последние 10 лет Венесуэлу (население — около 30 миллионов) покинули 7,7 миллиона человек. В ближайший год-два из-за ухудшения экономического положения, связанного, в частности, с санкциями (хотя, конечно, главной причиной бедственного положения венесуэльцев является бездарная политика властей), это число может удвоиться. И что самое опасное для США — в рядах нелегальных беженцев оказываются сотни матерых преступников и убийц. Главной криминальной силой Венесуэлы является организация Tren de Aragua, зародившаяся в тюрьмах. Ее называют «мегабандой»: когда она действовала только на территории Венесуэлы, то насчитывала 400 человек. А теперь с массовой эмиграцией в страны континента в ней уже более 3 тысяч бандитов, которые занимаются убийствами, похищениями людей, вымогательством и разбоем.

Tren de Aragua уже около десятилетия терроризирует жителей Колумбии, Чили, Эквадора и Перу. Только в чилийской столице Сантьяго за минувший год число похищений возросло на 700 процентов. А теперь эта мегабанда хочет создать себе плацдарм в Соединенных Штатах, говорит конгрессвумен из Майами Мария Эльвира Саласар. В письме президенту Байдену она призвала отнести эту банду к числу Транснациональных криминальных организаций. «Tren de Aragua, - пишет Саласар в письме, - является преступным захватчиком, который из венесуэльской тюрьмы распространил свои кровавые злодеяния на города Америки». Эпицентром преступлений венесуэльцев до сего времени был Майами. В ноябре прошлого года они убили бывшего полицейского агента из Венесуэлы Хосе Луиса Санчеса. У него было свидание с женщиной в одном из отелей, а когда он выходил на улицы, его уже поджидали двое вооруженных бандитов. Они заставили его назвать адрес, проникли в апартаменты и украли там все, что представляло интерес. На следующий день труп Санчеса был обнаружен в его машине со связанными ногами и заклеенным ртом. 22 февраля в штате Джорджия была убита студентка колледжа, учившаяся на медсестру. Убийца был найден и идентифицирован как член Tren de Aragua. Дело получило огромный резонанс, его стал упоминать на всех предвыборных ралли Дональд Трамп как свидетельство порочной политики Байдена в области иммиграции.

А в начале года в Нью-Йорке произошел инцидент, который хоть и не был связан с убийством, здорово ужаснул жителей города. Двое полицейских предупредили группу молодых людей, собравшихся на 42-й улице Манхэттена, что они должны немедленно покинуть это место. Они не только не подчинились, но повалили копов на асфальт и стали их избивать ногами. Позднее двое из задержанных признались, что принадлежат к Tren de Aragua. Копы нередко становятся жертвами бандитов, вооруженных пистолетами и ружьями. Но избиение полицейских на улице средь белого дня, к тому же заснятое на камеру, – вещь совершенно беспрецедентная. У американских копов репутация очень серьезных мужчин, которые без колебаний начинают стрелять по подозрительным личностям. Однажды ими был застрелен чернокожий подросток, у которого в руке был обычный перочинный ножик - позже в его теле были обнаружены 14 пуль. Бывший специальный агент DEA – Управления по борьбе с наркотиками Майкл Браун, который отслеживал деятельность банд в главных городах Америки, говорит, что молодые венесуэльцы, принадлежащие к банде Tren de Aragua, абсолютно «отмороженные». Они совершенно не боятся полиции, наоборот, настолько ее ненавидят, что намеренно ищут способы поквитаться с нею. Венесуэльская банда не могла полностью развернуться в городе Большого яблока. В нем, по словам Брауна, действует 24 других ОПГ, которые не пускают чужаков на свою территорию. Однако в истории страны было много примеров того, как молодые и наиболее агрессивные из бандитов начинали постепенно брать верх.