Госдеп назвал войну России в Украине «серьезным нарушением прав человека»

Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в странах мира, в которых особо отметил российское вторжение в Украину, гражданскую войну в Судане и войну между Израилем и ХАМАС как некоторые из основных глобальных проблем в области прав человека.

«При составлении этого доклада мы опирались на различные достоверные, основанные на фактах источники, включая сообщения правительственных ведомств, неправительственных организаций и СМИ», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.