Госдеп назвал войну России в Украине «серьезным нарушением прав человека»
Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в странах мира, в которых особо отметил российское вторжение в Украину, гражданскую войну в Судане и войну между Израилем и ХАМАС как некоторые из основных глобальных проблем в области прав человека.
«При составлении этого доклада мы опирались на различные достоверные, основанные на фактах источники, включая сообщения правительственных ведомств, неправительственных организаций и СМИ», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В предисловии к докладу Блинкен назвал российское вторжение в Украину серьезным нарушением прав человека.
«Пренебрежение и презрение Кремля к правам человека проявилось в полной мере», – отметил госсекретарь, назвав применение насилия к гражданскому населению «инструментом войны».
Конфликт между Израилем и ХАМАС также вызывает «глубокую озабоченность в отношении прав человека», сказал Блинкен, добавив, что США осудили террористические атаки ХАМАС 7 октября, но вместе с тем призвали Израиль минимизировать ущерб гражданскому населению при принятии ответных мер.
Блинкен также назвал притеснение иранскими властями своих граждан, особенно женщин, угрозой правам человека.