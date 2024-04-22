Любой каприз за ваши деньги

Отныне все предприниматели, которые захотят строить искусственные участки суши или острова в азербайджанском секторе Каспия, должны это делать на свои деньги. Об этом заявил депутат Гудрат Гасангулиев при обсуждении проекта закона Азербайджанской Республики «О создании искусственных земельных участков на части принадлежащей Азербайджану зоне Каспийского моря» во втором чтении.

«Нам уже намозолил глаза подобный незавершенный мегапроект в Гарадагском районе. На этот проект из государственного банка был выделен миллиард манатов, который потом разбазарили. Поэтому проекты создания искусственных земельных участков и островов не должны осуществляться на средства государственного банка, который в будущем может быть приватизирован.

Такие проекты должны быть реализованы на деньги инвестора, который должен представить смету и данные о своих финансах и банковские гарантии. Но такие гарантии не могут быть даны со стороны государственного банка. Потому что в будущем после приватизации новый владелец банка может отказаться от финансирования проекта. Поэтому следует запретить государственным финансовым структурам выделять средства на подобные проекты», - сказал Гасангулиев.