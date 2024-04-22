Немецкие солдаты тренируют литовских

В Литве начались масштабные учения немецкого Бундесвера Grand Quadriga 2024. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Во время учений более трех тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в частности, танки Leopard, БМП Puma и Boxer, перебазируются на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде.

Эти учения сосредоточены на передислокации двух дивизий из Центральноевропейского региона в Восточный.

Подразделения литовской армии вместе с немецкими частями будут участвовать в тренировках по планированию и проведению операций, а также оказывать поддержку стране пребывания.

Учения продлятся до конца мая.