Польша не передаст Patriot Украине, но поможет другими средствами

Польша не располагает резервами для передачи Украине комплекса Patriot, но обещает помочь другими средствами для усиления противовоздушной обороны Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает «Европейская правда», заявил, что у Польши «нет возможности» для передачи Украине Patriot.

Туск отметил, что та батарея Patriot, которая размещена возле Жешува, откуда западная помощь поступает в Украину, не принадлежит Польше, а имеется в распоряжении армии США.

«Коротко говоря, у нас нет в резерве батарей Patriot, и все это понимают. Вместе с Киевом все знают, что мы свою задачу выполнили на шестерку, если речь идет о поддержке Украины, также техникой и ПВО», – сказал польский премьер.