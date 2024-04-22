В Азербайджане устанавливаются условия регистрации субъектов предпринимательства, занимающихся импортом табачных изделий. Этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону «О табаке и табачных изделиях», которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, условия следующие:

- осуществление деятельности по производству табачных изделий на территории Азербайджанской Республики не менее 1 (одного) года;

- отсутствие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также отсутствие действующего решения о том, что он является рискованным налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики;

- наличие документа, подтверждающего право собственности, пользования или аренды на объект, на котором осуществляется предпринимательская деятельность, взятого на учет в налоговых органах (если деятельность субъекта предпринимательства связана с субъектом (объектом) хозяйствования);

- регистрация субъектов предпринимательства, занимающихся импортом табачных изделий, отменяется при нарушении условий регистрации, установленных настоящим Законом (за исключением случаев отсутствия у них просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике), а также в случаях, указанных в статье 26.1 Закона Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях».

Законопроект после голосования был принят в первом чтении.