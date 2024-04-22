Барзани благодарит Турцию

Также отмечается, что глава курдской автономии поблагодарил Турцию за ее помощь в трудный для КРАИ период.

В Эрбиле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирвана Барзани. Как сообщает Anadolu, Барзани выразил намерение развивать отношения с Анкарой во всех сферах.

В пресс-службе главы КРАИ отметили, что в рамках визита Эрдогана в Ирак были обсуждены вопросы сотрудничества Турции с Ираком и КРАИ в сферах экономики, торговли и безопасности. Также подчеркнули, что премьер-министр КРАИ Масрур Барзани на встрече с турецким лидером выразил надежду на развитие торгово-экономических отношений с Турцией. Барзани отметил, что для турецких компаний в КРАИ существуют инвестиционные и торговые возможности.

Масрур Барзани поблагодарил Турцию за продолжение работы даже в трудные экономические времена.

Накануне сообщалось, что после переговоров президента Турции и премьер-министра Ирака в Багдаде было подписано 26 соглашений о сотрудничестве между двумя странами.