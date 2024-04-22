Депутат негодует из-за паленой водки

Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы призвал усилить борьбу с незаконным производством алкогольных изделий в Азербайджане.

Как сообщает haqqin.az, в ходе обсуждения законопроекта Азербайджана «О внесении изменений в закон «О пищевой безопасности» депутат отметил, что, по его сведениям, контрафактное производство алкогольных напитков под различными марками осуществляется в подвалах некоторых домов торжеств.

«Я надеюсь, что внесение изменений в закон послужит наведению порядка в этой сфере и положит конец незаконному производству водки и других алкогольных напитков», - сказал Агамалы.