Китайские банки «отрежут» от мировой финансовой системы. И все из-за России

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Таким образом Вашингтон рассчитывает, что Пекин прекратит торговую поддержку российской военной промышленности. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами, которые, как надеются чиновники, прекратят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства», — отмечается в публикации.

Однако вопрос заключается в том, может ли эта «мощная финансовая угроза» повлиять на китайско-российскую торговлю.

Автор напомнил, что в последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, содействующих торговле товарами, имеющими как гражданское, так и военное применение.

Официальные лица США заявили, что введение санкций против банков является вариантом эскалации на случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Пекин ограничить экспорт.

«Отключение банков от доступа к доллару – валюте большей части мировой торговли – часто используется в качестве крайней меры, поскольку такие санкции часто приводят банки к банкротству, влияя на их клиентов и клиентскую базу. Такие действия также представляют особый риск для Китая, поскольку страна борется с замедлением экономического восстановления и растущим долгом», - отмечается в статье.

Несколько банков в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах иТурции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Россию. Банки, опасаясь вторичных санкций США, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.