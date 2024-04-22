Эрдоган: «Пашинян это тоже понимает»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Армении ориентироваться на существующие реалии для выработки дорожной карты по нормализации отношений с Турцией. Об этом турецкий лидер заявил сопровождавшим его журналистам по возвращении из Ирака.

«Надеюсь, что Армения избавится от тьмы, в которую ее погрузила диаспора, и выберет путь новых начинаний во имя светлого будущего. В регионе сейчас устанавливается новый порядок. Пора отбросить беспочвенные воспоминания, лучше действовать, исходя из реалий нынешнего времени. Теперь [премьер-министр Армении Никол] Пашинян это тоже понимает. Сейчас настало время создать новые дорожные карты на реалистичной основе», - отметил Эрдоган.

По словам Эрдогана, «окно возможностей не будет открыто всегда и необходимо эффективно использовать момент».