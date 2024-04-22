Депутат только за официальный брак

Когда во всем мире искореняется такое явление, как гражданские браки, в Азербайджане отмечается постоянный рост числа людей, живущих в незарегистрированном браке. Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы во время обсуждения изменений в Семейный кодекс Азербайджана и закон «О государственной пошлине».

По его словам, за последние десять лет число детей, родившихся в гражданских браках, увеличилось втрое в городах, в районах - в шесть раз.

«С точки зрения демографии это положительный фактор, но в правовом плане у женщин появляются проблемы, когда по каким-то причинам гражданский брак расторгается. Женщина и ребенок остаются одни со своими проблемами. Они не могут получить алименты и правовую защиту», - посетовал Агамалы.

Депутат заметил, что необходимо не только проводить просветительскую работу, но и принять законы, которые защитят женщину в таких случаях.