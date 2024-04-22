Эрдоган о планах Турции

«Мы продолжаем бороться со всеми террористическими организациями без перерыва. Как вы знаете, наша борьба с РПК в Ираке и Сирии ведется всесторонне уже много лет. И впредь она будет продолжаться с той же решимостью. Эта борьба будет продолжаться как у нас дома, так и за пределами наших границ, в рамках международного права и при уважении территориальной целостности наших соседей. Мы хотели бы, чтобы наши соседи заняли необходимую позицию перед лицом стоящих перед нами угроз, и мы будем продолжать эту борьбу совместно», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции указал, что РПК представляет собой угрозу стабильности, развитию и миру в Ираке: «Устранение этой угрозы также в интересах Ирака. Я верю, что они видят эту реальность и проявят волю к устранению этой проблемы... Мы уничтожим терроризм так или иначе. Мы полны решимости в этом вопросе. Мы никогда не оставим поле боя тем, кто идет рука об руку с терроризмом и террористическими организациями, и тем, кто использует террористические организации в качестве пешек».