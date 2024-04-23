Делимитацию границы с Азербайджаном обсудил Пашинян с французами обновлено 21:45
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял находящуюся в Ереване делегацию во главе с руководителем группы дружбы Франция - Армения Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом.
Согласно сообщению армянских СМИ, Пашинян обсудил с французской делегацией вопросы сотрудничества между Арменией и Францией. В частности, реализацию совместных программ в сферах экономики, процесс регулирования отношений и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, в частности, договоренности о начале процесса делимитации на основе Алматинской декларации 1991 года.
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Делегацию, возглавляемую главой группы дружбы Франция - Армения Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом, которая находится в Ереване, принял министр обороны Армении Сурен Папикян.
Согласно сообщению армянских СМИ, были обсуждены вопросы армяно-французских отношений, в частности, сотрудничества в области обороны, региональной безопасности и реформ, проводимых в армянской армии.