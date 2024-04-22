Армянский спецназ начал силовое разблокирование дороги в Тавушской области.

Пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян, опубликовав видео в своем телеграм-канале, пишет, что «полиция с применением грубой силы задерживает протестующих в Тавуше и увозит их в неизвестном направлении».

Отметим, что в Тавушской области Армении группа местных жителей препятствует выполнению соглашения, предусматривающего возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района, оккупированных в Арменией в начале 1990-х годов, и разграничению этого участка границы двух стран.