Полиция разгоняет армян у Газаха видео; обновлено 20:54
Армянский спецназ начал силовое разблокирование дороги в Тавушской области.
Пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян, опубликовав видео в своем телеграм-канале, пишет, что «полиция с применением грубой силы задерживает протестующих в Тавуше и увозит их в неизвестном направлении».
Отметим, что в Тавушской области Армении группа местных жителей препятствует выполнению соглашения, предусматривающего возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района, оккупированных в Арменией в начале 1990-х годов, и разграничению этого участка границы двух стран.
April 23, 2024
* * * 14:30
Группа граждан заблокировала трассу Ереван – Дилижан, выразив тем самым поддержку протестующим в Тавушской области. На место прибыла полиция с требованием освободить дорогу. Правоохранители пытались убедить пикетчиков пропустить транспорт, но они отказались.
Один из участников протеста заявил, что акция призвана пробудить общественное сознание и напомнить людям, что ситуация в Тавушской области затрагивает каждого.
В Тавушской области Армении в данный момент проходят несколько подобных акций.
April 23, 2024