Глава МАГАТЭ: Создание ядерной бомбы для Ирана – вопрос нескольких недель

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что количество обогащенного урана для создания атомной бомбы для Ирана уже вопрос «скорее недель, чем месяцев».

Глава МАГАТЭ указал, что, хотя уровень обогащения урана в Иране почти доведен до необходимого для создания ядерного оружия, что вызывает опасения, однако нельзя делать вывод, что у ИРИ такое оружие уже есть.

По мнению Гросси, для создания боеспособной ядерной боеголовки, помимо производства обогащенного урана, требуется «множество других вещей», например, проведение испытаний.