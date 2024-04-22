Шойгу о страшной натовской угрозе у границ России

Группировка войск НАТО у границ РФ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он также сказал, что до 90 тыс. военных принимают участие в серии учений НАТО по отражению якобы готовящейся российской агрессии.

По словам Шойгу, Россия продолжит увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники соразмерно угрозам со стороны Запада.

Министр обороны РФ также отметил, что в текущем году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Они будут в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны. Кроме того, в войска будут поставлены зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У", а также радиолокационные станции нового поколения.