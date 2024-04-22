17:53

Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе. Именно по этой причине мы выразили свою обеспокоенность в связи с беспрецедентной встречей в Брюсселе между председателем Европейской комиссии, госсекретарем США и премьер-министром Армении. Об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА. Глава государства заявил, что в истории этого объединения еще не было зафиксировано подобной встречи с кем-либо из бывших республик СССР. Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой. Говоря о сотрудничестве с Турцией, глава государства подчеркнул, что единство Турции и Азербайджана является важным критерием региональной безопасности и стабильности. «Знаю, что как в Азербайджане, так и в Турции существует четкая позиция: оба процесса - сближение Турции с Арменией и нормализация отношений Азербайджана с Арменией должны идти параллельно. Это наша позиция, а также позиция президента Турции», - подчеркнул Алиев.

*** 17:18 Армения согласилась убрать любое упоминание о «Нагорном Карабахе» из мирного соглашения, заявил президент Ильхам Алиев. «Они (армяне) согласились с тем, чтобы не включать его в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует. «Если они будут цепляться за какие-то не особо важные термины, то это будет ясно означать, что они хотят использовать это время для еще большего вооружения и повторного нападения на нас. Но мы не предоставим им такого шанса», - добавил глава государства.

*** 16:41 Азербайджан поднял вопрос, связанный с четырьмя селами сразу после Второй Карабахской войны, но на самом деле никогда не забывал об этом, заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА. «Другое дело - вопрос эксклавов, поскольку он более сложный. Они расположены на территории, окруженной другой страной. Поэтому связанные с ними вопросы должны быть решены в процессе делимитации», - подчеркнул глава государства. Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, Алиев назвал вполне реалистичным. «А в дальнейшем можно потратить время на детализацию положений. «К тому времени проект соглашения даже может быть готов. Считаю, что для этого обе стороны должны просто работать от души», - отметил президент. Алиев также высказался на тему Зангезурского коридора: «Что касается Зангезурского коридора, этот вопрос четко отражен в Трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Да, слова «Зангезурский коридор» там не упоминаются. Однако там написано, что между восточной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение, контроль за которым должны обеспечивать пограничные силы России. Это заявление было подписано президентом (России Владимиром) Путиным, премьер-министром (Армении Николом) Пашиняном и мной. И вот уже более трех лет Армения фактически нарушает это положение. «А теперь они хотят, так сказать, избавиться от этого положения. Но это невозможно. Они блокируют возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой. Такое поведение, конечно же, очень разочаровывает», - подытожил азербайджанский лидер. Алиев заявил, что Азербайджан уже знает, в каких направлениях будет сотрудничать с остальными странами Южного Кавказа. «Считаю, что если мы положим конец многолетнему конфликту между Азербайджаном и Арменией и подпишем мирное соглашение, все, что вы сказали, может стать реальностью в ближайшем будущем. «Потенциал стран Южного Кавказа известен, и мы уже знаем сферы, в которых будем сотрудничать. Вы упомянули энергетический сектор и точно определили потенциал трех стран. Да, все верно. Если добавить к этому сотрудничество между, к примеру, Азербайджаном и Грузией в сфере природного газа, то увидим, что оно также взаимовыгодно», - отметил глава государства.

*** 15:37 Азербайджан и Армения как никогда близки к решению этого вопроса (подписанию мирного договора), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В период оккупации мы никогда не приближались к этому. Тогда мы даже не могли договориться о базовых принципах», - подчеркнул президент. Напомнив, что в тот период Баку и Ереван даже не могли достигнуть договоренности по Мадридским принципам, глава государства заявил, что тогда не было даже проекта мирного соглашения: «Сейчас он (проект) существует. В настоящее время у нас есть общее понимание по поводу того, каким должно быть мирное соглашение. Мы должны лишь проработать подробности. Но, конечно, обеим сторонам нужно время», - подчеркнул Алиев.